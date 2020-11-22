Появились первые фото Ефремова из СИЗО в Белгороде

В сети опубликовали первые фото Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, в белгородском изоляторе.

На фото позирует Ефремов с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном. Артист смог с ним встретиться и побывать на молебне в храме святителя Николая Чудотворца. Владыка Иоанн также исповедовал и причастил заключенных из СИЗО, в том числе и Ефремова.

По снимкам заметно, что актер сильно похудел, а волосы, которые он подстриг под ноль, успели отрасти. Кроме того, Ефремову пока что разрешается носить свою одежду, однако, по прибытии в колонию, ему придется носить робу: темная куртка и брюки.

К слову, сейчас Ефремов находится в СИЗО из-за карантина, а 27 ноября артиста переведут в колонию в Алексеевке.

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