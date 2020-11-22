Появились первые фото Ефремова из СИЗО в Белгороде
В сети опубликовали первые фото Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, в белгородском изоляторе.
На фото позирует Ефремов с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном. Артист смог с ним встретиться и побывать на молебне в храме святителя Николая Чудотворца. Владыка Иоанн также исповедовал и причастил заключенных из СИЗО, в том числе и Ефремова.
По снимкам заметно, что актер сильно похудел, а волосы, которые он подстриг под ноль, успели отрасти. Кроме того, Ефремову пока что разрешается носить свою одежду, однако, по прибытии в колонию, ему придется носить робу: темная куртка и брюки.
К слову, сейчас Ефремов находится в СИЗО из-за карантина, а 27 ноября артиста переведут в колонию в Алексеевке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.