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18 октября • обновлено в 06:14
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Появились фото из больницы Заворотнюк

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В сети показали фото из Европейского медицинского центра на Рублевке, где проходит реабилитацию больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Так центр имеет несколько классов палат – как более скромных, так и для пациентов с большим достатком.

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Судя по фото, в больнице есть много тренажеров, массажных столов и бассейнов. Центр работает круглосуточно. Реабилитация онкологических больных в нем проводится как после завершения основного лечения, так и между курсами лучевой и химиотерапии.

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, цена за сутки в палате класса люкс колеблется от 30 до 42 тысяч рублей. Отдельно оплачиваются услуги по реабилитации. В среднем они обходятся от 5 до 50 тысяч рублей.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бред..А чо сортир не показали?))))))))))))))))
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