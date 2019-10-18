Появились фото из больницы Заворотнюк

В сети показали фото из Европейского медицинского центра на Рублевке, где проходит реабилитацию больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Так центр имеет несколько классов палат – как более скромных, так и для пациентов с большим достатком.

Судя по фото, в больнице есть много тренажеров, массажных столов и бассейнов. Центр работает круглосуточно. Реабилитация онкологических больных в нем проводится как после завершения основного лечения, так и между курсами лучевой и химиотерапии.

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, цена за сутки в палате класса люкс колеблется от 30 до 42 тысяч рублей. Отдельно оплачиваются услуги по реабилитации. В среднем они обходятся от 5 до 50 тысяч рублей.

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