Появилась реакция Заворотнюк на метафизический жест с досадной ошибкой

Актриса Анастасия Заворотнюк высоко оценила молитвы служителей церкви за ее здоровье.
Об этом сообщила ее семья в Инстаграм, показав записку от представителей Горненского женского монастыря, в которую закралась досадная ошибка.
"Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка", - написала семья о реакции Заворотнюк.
Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
В Горненском женском монастыре вспомнили, как артистка в 2015 году паломничала.
Как сообщал OBOZREVATEL, c лета 2019 года Заворотнюк не появлялась на публике.
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