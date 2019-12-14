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14 декабря • обновлено в 11:52
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Появилась реакция Заворотнюк на метафизический жест с досадной ошибкой

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Актриса Анастасия Заворотнюк высоко оценила молитвы служителей церкви за ее здоровье.

Об этом сообщила ее семья в Инстаграм, показав записку от представителей Горненского женского монастыря, в которую закралась досадная ошибка.

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"Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка", - написала семья о реакции Заворотнюк.

Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

В Горненском женском монастыре вспомнили, как артистка в 2015 году паломничала.

Как сообщал OBOZREVATEL, c лета 2019 года Заворотнюк не появлялась на публике.

Семья дала понять, что актриса тяжело больна.

СМИ сообщают о раке мозга у Заворотнюк.

В ночь на 12 декабря 2019 года звезда сериала "Моя прекрасная няня" обновила свой личный Инстаграм.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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