Поцелуи и страстные свидания: как развивались отношения победительницы "Холостяк-10" с Михайлюком

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова с первой встречи с главным героем Максом Михайлюком начала создавать собственную историю.

OBOZREVATEL вспомнил, как развивались отношения пары на проекте, а также о горячих поцелуях и самом страстном свидании Даши и Макса.

Даша Ульянова и Макс Михайлюк

Изначально у Макса и Даши на проекте завязалась особенная история. Уже после первого индивидуального свидания пары стало понятно, что Даша произвела на Максима яркое впечатление и запала в душу.

Пара встретилась на катке. Ни Даша, ни Макс не дружат с коньками, поэтому первая часть свидания прошла за разговорами и в попытках удержать равновесие на льду. А вот вторая –проведена в оранжерее – запомнилась первым поцелуем на проекте.

Даша Ульянова и Макс Михайлюк первый поцелуй на проекте Фото: stb.ua

На проекте Максим дважды не вручал Даше розу на церемонии. Однако, как выяснилось, таким образом он хотел по-особенному дать ей цветок, или пригласить на свидание.

Даша Ульянова и Макс Михайлюк на церемонии роз Фото: stb.ua

К примеру, во время церемонии в 6 выпуске Макс предложил провести Дашу. Однако у машины он сообщил, что не готов ее отпускать, а хочет только искупаться в бассейне. Тогда другие участницы застали пару за горячими поцелуями. В итоге выпуск закончился скандалом.

Даша Ульянова и Макс Михайлюк в 6 выпуске Фото: instagram/holostyakstb

В 8 эпизоде история повторилась. В этот раз пара таки попрощалась, а когда Даша села в авто, нашла билеты в Египет. Холостяк устроил для девушки свидание в Шарм-эш-шейхе, которое навали самым страстным на проекте. Сначала пара каталась на сноуборде, а затем уединились в спа, где Михайлюк делал массаж Даше. Завершился вечер горячими поцелуями в джакузи.

Макс Михайлюк и Даша Ульянова в 8 выпуске Фото: instagram/holostyakstb

Даша Ульянова и Макс Михайлюк в 8 выпуске Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова и Макс Михайлюк в 8 выпуске Фото: instagram/holostyakstb

Даша Ульянова и Макс Михайлюк в 8 выпуске Фото: instagram/holostyakstb

Знакомство с родителями Даши прошло идеально. Холостяк убедился в том, что их ценности и взгляды на семейную жизнь во многом совпадают.

Знакомство Макса с родителями Даши Фото: stb.ua

Семья главного героя также радушно приняла избранницу. Напомним, что перед тем, как познакомить девушку с близкими, Макс организовал одно из самых романтических свиданий сезона. Даша с завязанными глазами оказалась на футбольном поле, где услышала голос Макса. Мужчина предупредил ее, что сейчас она познакомится с наиболее целенаправленной и сильной духом человеком. Открыв глаза, участница увидела себя на экране стадиона.

Макс Михайлюк и Даша Ульянова Фото: instagram/dashaulianova_like

Знакомство Даши с родителями Макса Фото: stb.ua

В финальном выпуске "Холостяк-10" пара гуляла по улицам Барселоны. Однако что-то пошло не так, и между ними возникло недоразумение. Даша искренне боялась признаться в своих чувствах и не раз повторяла, что это их последнее свидание. Уединившись вечером, пара снова начала выяснять отношения. Макс дал ей время подумать над тем, что же она чувствует на самом деле. Но уже в финале сделал главный выбор весны 2020 года, вручив Даши кольцо.

Макс Михайлюк выбрал Дашу Фото: instagram/spromojna

Макс Михайлюк и Даша Ульянова Фото: instagram/holostyakstb

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова Фото: instagram/dashaulianova_like

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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