"Это вырезали из эфира": Потап рассказал, как Остапчук обидел тренеров "Голоса Країни"

Украинский рэпер и продюсер Потап рассказал о неприятном моменте на шоу "Голос Країни", который вырезали из эфира. Он заявил, что шоумен Владимир Остапчук во время своих шуток, оскорбил Дана Балана и Тину Кароль.

Об этом Потап рассказал в подкасте 2POPODCAST. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Остапчук решил устроить прожарку для звездных тренеров. Однако не всем понравились шутки.

"В юмор полезли все. Остапчук сделал прожарку на "Голосе". Он вышел на сцену, а я сидел в кресле. Владимиру кажется, что он классно шутит и уверенно это делает. Это смешно. Мы уважаем Остапчука, потому что он пытается пошутить. На него обиделись тогда все, кроме Насти и Потапа. Этот момент вырезали из эфира", – поделился продюсер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский рэпер и судья проекта "Голос країни" Потап прокомментировал результаты финала десятого сезона.

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