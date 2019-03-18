Последняя любовь Юлии Началовой: почему она так и не обрела женское счастье

Популярная российская поп-певица, актриса и телеведущая Юлия Началова, которая умерла в субботу, 16 марта, за полгода до смерти мечтала о скорой свадьбе.
Как сообщает издание Super, не так давно в ее жизни появился новый избранник — судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря. Впервые Началова вывела спутника в свет на минувшей церемонии музыкальных наград "Муз-ТВ".
Юлия Началова и Вячеслав Кудря
Фото: "Муз-ТВ"
Юлия Началова и Вячеслав Кудря
Фото: Paparazzi.ru
Певица познакомила Вячеслава с дочерью и активно намекала на то, что они скоро поженятся. Но, к сожалению, ей так и не суждено было стать счастливой со своим женихом. Причиной тому стала история, в которой Юлия делила квартиру с экс-мужем хоккеистом Александром Фроловым.
По словам издания, Юлия вместе с Кудрей пытались отсудить квартиру у хоккеиста, ее новый избранник даже перенес дело в Нижний Новгород. Но экс-возлюбленный Началовой стал отстаивать собственное право на жилплощадь и обратился с жалобой в Верховный суд.
Юлия Началова и Александр Фролов
Фото: ok-magazine.ru
Судебные тяжбы измотали и без того измученный болячками организм 38-летней певицы. А вскоре она в одном из интервью призналась, что с Кудрей они расстались. Через некоторое время Началова почувствовала себя плохо, но уже слишком поздно обратилась врачам.
Сам Вячеслав после трагической новости приехал в Москву и уже принял участие в одном из ток-шоу, посвященным Началовой, которой при жизни так и не удалось обрести счастье ни с одним из "героев своего романа".
Юлия Началова и Вячеслав Кудря
Фото: RegionDV.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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