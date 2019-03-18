Последняя любовь Юлии Началовой: почему она так и не обрела женское счастье

Популярная российская поп-певица, актриса и телеведущая Юлия Началова, которая умерла в субботу, 16 марта, за полгода до смерти мечтала о скорой свадьбе.

Как сообщает издание Super, не так давно в ее жизни появился новый избранник — судья Нижегородского областного суда Вячеслав Кудря. Впервые Началова вывела спутника в свет на минувшей церемонии музыкальных наград "Муз-ТВ".

Юлия Началова и Вячеслав Кудря Фото: "Муз-ТВ"

Юлия Началова и Вячеслав Кудря Фото: Paparazzi.ru

Певица познакомила Вячеслава с дочерью и активно намекала на то, что они скоро поженятся. Но, к сожалению, ей так и не суждено было стать счастливой со своим женихом. Причиной тому стала история, в которой Юлия делила квартиру с экс-мужем хоккеистом Александром Фроловым.

По словам издания, Юлия вместе с Кудрей пытались отсудить квартиру у хоккеиста, ее новый избранник даже перенес дело в Нижний Новгород. Но экс-возлюбленный Началовой стал отстаивать собственное право на жилплощадь и обратился с жалобой в Верховный суд.

Юлия Началова и Александр Фролов Фото: ok-magazine.ru

Судебные тяжбы измотали и без того измученный болячками организм 38-летней певицы. А вскоре она в одном из интервью призналась, что с Кудрей они расстались. Через некоторое время Началова почувствовала себя плохо, но уже слишком поздно обратилась врачам.

Сам Вячеслав после трагической новости приехал в Москву и уже принял участие в одном из ток-шоу, посвященным Началовой, которой при жизни так и не удалось обрести счастье ни с одним из "героев своего романа".

Юлия Началова и Вячеслав Кудря Фото: RegionDV.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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