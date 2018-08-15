После таинственного исчезновения: Пугачева показалась на видео

Российская примадонна Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин прививают 4-летнему сыну Гарри любовь к музыке.

Соответствующее видео российский комик обнародовал на своей странице в Instagram. Звездные родители привели своего ребенка послушать исполнение композитора Раймонда Паулса на рояле.

"Гарик, вдохновившись игрой Маэстро Раймонда Паулса, осваивает рояль", — подписал Галкин.

Пользователи сети восхитились маленьким дарованием звездного семейства. Поклонники подметили, что у Гарри виден талант, и он на подсознательном уровне чувствует музыку.

"Видно, что Гарри на подсознании чувствует фортепиано, я считаю он с легкостью и удовольствием будет играть на фортепиано. Удачи", "Как приятно смотреть на деток, увлеченных музыкой. Максим, вы молодцы. Ваши детки вызывают восхищение, умные, развивающиеся в разных направлениях", "Гарик – талантище! Что песню исполнить на итальянском языке, что рок спеть! У талантливых родителей талантливые дети", – отметили пользователи.

Также поклонники отметили образ Аллы Пугачевой, которая в тот раз облачилась в белые брюки и черную блузку. В сети заявили, что она прекрасно выглядит.

"Какая Алла красотка", "Алла прекрасно выглядит. Дай Бог ей здоровья. И деткам вашим, и вам Максим".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева, которую недавно "похоронили" некоторые СМИ, впервые засветилась в социальных сетях после продолжительного молчания. После этого она удивила поклонников новым образом, облачившись в зеленый костюм в белый горох свободного кроя.