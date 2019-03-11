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Популярная певица из РФ попала в реанимацию: новые подробности

7.4тЧитать материал на украинском

Популярная российская певица Юлия Началова попала в реанимацию. Артистка была экстренно госпитализирована, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы. Telegram-канал "112" отметил, что Юлия находится в тяжелом состоянии.

PR-менеджер певицы Анна Исаева опровергла информацию о госпитализации артистки в московскую клинику, указав, что она сейчас в Италии.

Популярная певица из РФ попала в реанимацию: новые подробности

ТВ Центр

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"Юлия Началова госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. У певицы резко поднялся уровень сахара в крови, помимо этого, у Юлии обострилась подагра, сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь певице", — говорится в сообщении "112".

Началова ранее призналась, что сама виновата в том, что запустила болезнь.

"Первый раз я столкнулась с этим лет восемь назад. В принципе, я сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: она где захотела, там и появилась", — заявила певица.

Началова долгое время скрывала свою болезнь, но летом 2017 года появились снимки, на которых были видны кисти рук певицы, покрытые шишками.

Популярная певица из РФ попала в реанимацию: новые подробности
Популярная певица из РФ попала в реанимацию: новые подробности

Артистка отметила, что длительное время лечилась за рубежом и сейчас чувствует себя вполне сносно и уже может контролировать свое состояние. Периодически она вынуждена садиться на строгую диету.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитый российский комик и пародист Александр Песков оказался в реанимации. Артист перенес серьезную операцию на поджелудочной железе. Его выступления, которые были запланированы на март, перенесены.

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