Популярная певица из РФ попала в реанимацию: новые подробности

Популярная российская певица Юлия Началова попала в реанимацию. Артистка была экстренно госпитализирована, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы. Telegram-канал "112" отметил, что Юлия находится в тяжелом состоянии.

PR-менеджер певицы Анна Исаева опровергла информацию о госпитализации артистки в московскую клинику, указав, что она сейчас в Италии.

ТВ Центр

"Юлия Началова госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. У певицы резко поднялся уровень сахара в крови, помимо этого, у Юлии обострилась подагра, сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь певице", — говорится в сообщении "112".

Началова ранее призналась, что сама виновата в том, что запустила болезнь.

"Первый раз я столкнулась с этим лет восемь назад. В принципе, я сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: она где захотела, там и появилась", — заявила певица.

Началова долгое время скрывала свою болезнь, но летом 2017 года появились снимки, на которых были видны кисти рук певицы, покрытые шишками.

Артистка отметила, что длительное время лечилась за рубежом и сейчас чувствует себя вполне сносно и уже может контролировать свое состояние. Периодически она вынуждена садиться на строгую диету.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитый российский комик и пародист Александр Песков оказался в реанимации. Артист перенес серьезную операцию на поджелудочной железе. Его выступления, которые были запланированы на март, перенесены.

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