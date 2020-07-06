Попавшая в реанимацию звезда 'Папиных дочек' раскрыл причину своих травм

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", рассказал, как получил травмы ног, из-за которых попал в реанимацию.

По словам 32-летнего артиста, он упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать фотографию Твери. Об этом Казаков сообщил изданию Wday.ru.

"Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги. Последние 3 метра думал: "Все, это конец". Прибежали люди, вызвали скорую помощь. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев", – рассказал он.

Актер из "Папиных дочек" упал с 12-метровой высоты Instagram Михаила Казакова

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