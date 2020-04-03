Помощница умершей российской певицы Жанны Фриске Ася рассказала, что артистка не любила телеведущего Дмитрия Шепелева.

Такое заявления женщина сделала в комментарии изданию Экспресс газета.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске МК

Так, как цитирует издание помощницу, "Жанна не любила Дмитрия Шепелева".

"У Жанны были романы, и были мужчины, которых она действительно любила. Что касается Дмитрия Шепелева, с ним она познакомилась в тот период, когда у нее было все – деньги, слава, не было только семьи и ребенка. Дмитрий умело ухаживал за Жанной. Он был милый, симпатичный, вежливый, умный, и Жанна решила родить от него ребенка. Отец Жанны сразу невзлюбил Шепелева, потому что видел его истинную сущность. На тот момент больших денег у Шепелева не было. Тогда как один концерт Жанны стоил 25 тысяч долларов", – говорит женщина.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске starhit.ru

Кроме того, Ася убеждена, что отцу Фриске не нужны деньги. Он просто считает Шепелева плохим человеком, и не хочет, чтобы ему досталось наследство Жанны.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске starhit.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что отец умершей певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что гражданский муж дочери, телеведущий Дмитрий Шепелев, тратит деньги, которые достались сыну пары Платону.

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