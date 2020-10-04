Полякова дала концерт в Харькове в разгар пандемии: полиция открыла производство. Фото

Популярная певица Ольга Полякова 3 октября дала большой концерт по случаю Дня учителя в Новобаварский районе Харькова. Он собрал тысячи зрителей, на котором не все придерживались социальной дистанции.

Массовое мероприятие провели несмотря на то, что последнюю неделю регион находится в лидерах по количеству новых случаев коронавируса. Фото с концерта, которое перекликалось с предвыборной кампанией мэра Геннадия Кернеса, опубликовали в Facebook-сообществе "Новобаварский район, г.. Харьков" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как известно, 30 сентября на Харьковщине зафиксировали самое большое с начала пандемии количество зараженных COVID-19 за сутки – 546 человек, из-за чего областной центр оказался в оранжевой зоне карантина. Однако это не помешало Оле Поляковой выступить с грандиозным концертом.

Мероприятие для харьковчан было бесплатным, оно состоялось на стадионе Детской юношеской спортивной школы №5 в разгар предвыборной кампании при поддержке мэра Харькова Геннадия Кернеса.

На опубликованных в сети фото и видео видно, что стадион был переполнен. Зрители не придерживались социальной дистанции и даже маски надевали единицы: несмотря на то, что на входе их тоже раздавали людям бесплатно, а сама Полякова призвала соблюдать карантина со сцены.

Местные СМИ подчеркивают, что на концерт поп-певицы пришли семьями, среди слушателей было множество детей. В общем мероприятие длилось 1,5 часа.

В то же время в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований во время концерта ко Дню учителя с участием певицы Оли Поляковой, на котором она выступила от имени "команды Кернеса".

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, несмотря на карантин, на стадионе по Профсоюзном бульваре состоялся концерт, который посетили примерно 2000 человек.

"Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина в Новобаварский районе Харькова ... Следственным Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украина ", – говорится в сообщении.

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