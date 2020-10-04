Полякова дала концерт в Харькове в разгар пандемии: полиция открыла производство. Фото
Популярная певица Ольга Полякова 3 октября дала большой концерт по случаю Дня учителя в Новобаварский районе Харькова. Он собрал тысячи зрителей, на котором не все придерживались социальной дистанции.
Массовое мероприятие провели несмотря на то, что последнюю неделю регион находится в лидерах по количеству новых случаев коронавируса. Фото с концерта, которое перекликалось с предвыборной кампанией мэра Геннадия Кернеса, опубликовали в Facebook-сообществе "Новобаварский район, г.. Харьков" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Как известно, 30 сентября на Харьковщине зафиксировали самое большое с начала пандемии количество зараженных COVID-19 за сутки – 546 человек, из-за чего областной центр оказался в оранжевой зоне карантина. Однако это не помешало Оле Поляковой выступить с грандиозным концертом.
Мероприятие для харьковчан было бесплатным, оно состоялось на стадионе Детской юношеской спортивной школы №5 в разгар предвыборной кампании при поддержке мэра Харькова Геннадия Кернеса.
На опубликованных в сети фото и видео видно, что стадион был переполнен. Зрители не придерживались социальной дистанции и даже маски надевали единицы: несмотря на то, что на входе их тоже раздавали людям бесплатно, а сама Полякова призвала соблюдать карантина со сцены.
Местные СМИ подчеркивают, что на концерт поп-певицы пришли семьями, среди слушателей было множество детей. В общем мероприятие длилось 1,5 часа.
В то же время в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований во время концерта ко Дню учителя с участием певицы Оли Поляковой, на котором она выступила от имени "команды Кернеса".
По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, несмотря на карантин, на стадионе по Профсоюзном бульваре состоялся концерт, который посетили примерно 2000 человек.
"Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина в Новобаварский районе Харькова ... Следственным Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украина ", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL :
ранее Полякова возмутилась, что ее концерт 1 сентября в Белой Церкви отменили, а тогда в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности.
Артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.
3 сентября украинские звезды шоу-бизнеса вышли на протест под стены Кабмина. Они выступили против выборочных карантина и дискриминации организаторов концертов.
Также Полякова жаловалась, что ее концерт в Белой Церкви 12 сентября, который сначала отменили из-за карантина, а позже подтвердили его проведения, снова запретили проводить.