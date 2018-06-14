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Чемпионат мира 2018
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"Получай, Россия": Робби Уильямс показал неприличный жест на ЧМ-2018

7.7тЧитать новость на украинском

Британский певец Робби Уильямс показал средний палец в камеру во время выступления на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Жест артиста, который выступал за несколько минут до старта матча, вызвал ажиотаж в сети.

"Привет россиянам с ЧМ-2018: певец Робби Вильямс, приглашенный на концерт по случаю открытия, в прямой трансляции приветствовал россиян непристойным жестом. Ну, он просто придерживался местных традиций: именно это россияне и должны наблюдать 24 часа в сутки", – написал в Teleram-канале заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Робби Уильямс пропел на церемонии открытия ЧМ-2018 "я сделал это бесплатно" и показал "фак" в камеру", – пишет Лентач.

В сообществе "Мутко против" пошутили, что таким образом певец сделал прогноз по количеству голов в матче.

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"Робби Уильямс сделал свой прогноз по количеству голов в матче", – сказано в сообщении.

В свою очередь, телеканал "Дождь" в Twitter отметил, что такого случая еще не было на "Первом канале".

"Тут Робби Уильямс на открытии чемпионата "фак" в камеру показал. Такого на "Первом канале" еще не было", – пошутили в сети.

В свою очередь, в сообществе "Распад и неуважение" в соцсети отметили, что Уильямс получил гонорар в размере 2,8 млн фунтов за выступление с одной песней под фонограмму на ЧМ-2018.

"Британский поп-исполнитель Робби Уильямс, который спел одну песню, под фонограмму, на открытии чемпионата мира увезет с собой гонорар в 2,8 млн фунтов из денег нищего бюджета России. ВВС", – сказано в сообщении.

"А надо было Киркорова выпускать, а не г*вно всякое", "Это он Путину от Великобритании", "Дорогой "фак", однако!! Получай, Россия", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня на 12 минуте матча сборная России забила гол Саудовской Аравии.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Робби Уильямс
Место
Россия
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Ufo Dan
Ufo Dan
Видимо Робби Уильямс решил, что если разным киркоровым и газмано-кобзонам можно лохам "фанеру" впаривать, то почему ему нельзя.. Да ещё и за такие деньги. Да, к тому же, ещё и полный стадион.. Да ещё и с Главнюком впридачу...
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