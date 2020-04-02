Полностью голая Варнава восхитила сеть идеальным телом. Фото

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава порадовала поклонников пикантным фото, на котором позировала совершенно голой.
Соблазнительный снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Екатерина Варнава
Instagram @kativarnava
На фотографии Екатерина прикрыла обнаженное тело белым одеялом. Однако это не помешало поклонникам рассмотреть шикарную фигуру звезды.
Подписчики оценили сексуальный кадр Варнавы, и засыпали ее комплиментами.
"Ты самая красивая", "Красотка", "Как красиво. Шедеврально", "Вы прекрасны", "Боже, какая красота", "Богиня", "Шикарное фото", – восхищались в комментариях пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Варнава поделилась подробностями своей личной жизни. Так, знаменитость заявила, что не создана для брака.
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