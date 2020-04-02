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2 апреля • обновлено в 08:46
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Полностью голая Варнава восхитила сеть идеальным телом. Фото

3.1т
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Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава порадовала поклонников пикантным фото, на котором позировала совершенно голой.

Соблазнительный снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава

Instagram @kativarnava

На фотографии Екатерина прикрыла обнаженное тело белым одеялом. Однако это не помешало поклонникам рассмотреть шикарную фигуру звезды.

Подписчики оценили сексуальный кадр Варнавы, и засыпали ее комплиментами.

"Ты самая красивая", "Красотка", "Как красиво. Шедеврально", "Вы прекрасны", "Боже, какая красота", "Богиня", "Шикарное фото", – восхищались в комментариях пользователи.

Полностью голая Варнава восхитила сеть идеальным телом. Фото
Полностью голая Варнава восхитила сеть идеальным телом. Фото
Полностью голая Варнава восхитила сеть идеальным телом. Фото
Полностью голая Варнава восхитила сеть идеальным телом. Фото
Полностью голая Варнава восхитила сеть идеальным телом. Фото
Полностью голая Варнава восхитила сеть идеальным телом. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Варнава поделилась подробностями своей личной жизни. Так, знаменитость заявила, что не создана для брака.

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Автор
Анна Михно
Персона
Катерина Варнава
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Красотка?????хотя я же забыл это же чурки ей пишут а для них и овечка красавица и женщина
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