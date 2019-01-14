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''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек

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В понедельник, 14 января, российский рэпер Егор Крид презентовал новый трек "Крутой". Композицию сразу же раскритиковали в сети.

Трек появился на официальном YouTube-канале лейбла Black Star. В нем артист сравнил себя с композитором Игорем Крутым: "Я крутой, как Игорь Крутой", — повторяет Крид на протяжении всей композиции (трек слушайте ниже).

Также певец провел параллель с артистом и отметил, что они оба любят музыку и работали с рэп-исполнителем и продюсером Тимати.

''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек

Егор Крид

Фото: instagram/egorkreed

''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек

Фото: instagram/egorkreed

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Отметим, что пользователи сети раскритиковали трек Крида, отметив, что его невозможно слушать.

"Говно", "Это слушать, как нормальную песню невозможно", "Фигня полная", "Бред. Все на один мотив", "Деградируешь, не кажется?", "Что за тупая песня", "Полная дичь", "Что за х*ня? Можно нормальные треки?", — написали люди.

''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек
''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек
''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек
''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек
''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек
''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек
''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек
''Полная дичь'': Егора Крида разгромили в сети за новый трек

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский репэр Егор Крид оскандалился в Абу-Даби (ОАЭ), сорвав два выхода на сцену за один вечер.

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Егор Крид
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