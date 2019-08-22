"Полгода рассказывает сказки!" Бывший муж Собчак жестко "прошелся" по Богомолову

Бывший муж российской журналистки Ксении Собчак 46-летний актер Максим Виторган уличил во лжи ее нового возлюбленного, режиссера Константина Богомолова.

Так, артист назвал "сказкой" заявление Богомолова о том, что в их недавней драке был сломан нос постановщика. Об этом Виторган написал под постом Собчак в Istagram, где она философствовала на тему лжи.

Максим Виторган Фото из Instagram

"Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но…мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?", — прокомментировал Виторган.

Отметим, что сама Ксения не удостоила публичным ответом комментарий экс-мужа.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режиссер Константин Богомолов впервые прокомментировал драку с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом и ответил на слухи по поводу свадьбы с телеведущей.

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