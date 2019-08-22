Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Полгода рассказывает сказки!" Бывший муж Собчак жестко "прошелся" по Богомолову

810 Читать материал на украинском

Бывший муж российской журналистки Ксении Собчак 46-летний актер Максим Виторган уличил во лжи ее нового возлюбленного, режиссера Константина Богомолова.

Так, артист назвал "сказкой" заявление Богомолова о том, что в их недавней драке был сломан нос постановщика. Об этом Виторган написал под постом Собчак в Istagram, где она философствовала на тему лжи.

"Полгода рассказывает сказки!" Бывший муж Собчак жестко "прошелся" по Богомолову

Максим Виторган

Фото из Instagram

"Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но…мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?", — прокомментировал Виторган.

Новости
"Живот видно!" Собчак заподозрили в беременности

Отметим, что сама Ксения не удостоила публичным ответом комментарий экс-мужа.

"Полгода рассказывает сказки!" Бывший муж Собчак жестко "прошелся" по Богомолову

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Фото: hellomagazine.com

"Полгода рассказывает сказки!" Бывший муж Собчак жестко "прошелся" по Богомолову

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режиссер Константин Богомолов впервые прокомментировал драку с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом и ответил на слухи по поводу свадьбы с телеведущей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Максим Виторган Константин Богомолов Ксения Собчак
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...