"Покойся с миром, Наполеон!" В сети отрегировали на смерть звезды "День рождения Буржуя"

Интернет-пользователи отреагировали на смерть легендарного украинского актера театра и кино Давида Бабаева, которой ушел из жизни в ночь с 23 на 24 ноября.
На своих страничках в Facebook друзья, коллеги и поклонники высказывают сожаление о кончине звезды сериала "День рождения Буржуя".
Александр Володарский вспомнил историю о друге:
"Наверное, год или больше назад Давид пригласил меня на спектакль "Матросская тишина" по Галичу, который он поставил со студентами Академии эстрадного и циркового искусства. Ребята молодые играли пьесу, написанную 60 лет назад. И Дод все им объяснил – и они играли вдохновенно. Давид воспитал огромное количество молодых ребят – актеров. И они будут помнить".
Редакция молодежного журнала "Стена" вспомнила трогательные истории из жизни актера.
Вячеслав Василюк был немногословен, лишь написал в соцсети: "Умер Давид Бабаев... Светлая память...".
Семен Случевский рассказал о близкой 20-летней дружбе с Бабаевым.
Игорь Степурин опубликовал памятные фото с актером.
Людмила Сирикова написала: "Покойся с миром, шедевральный Наполеон!".
Ксения Полухина вспомнила, каким был при жизни ее преподаватель.
Стелла Морозова вспомнила о лучших ролях Давида Бабаева.
Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал подробности смерти Давида Бабаева. Актеру было 77 лет, из них театральной сцене он посвятил около 47-ми.
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