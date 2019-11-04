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4 ноября • обновлено в 11:05
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Похудевшую на 100 кг звезду "Ликвидации" экстренно госпитализировали

2.3т Читать материал на украинском

Заслуженного артиста России Александра Семчева, который похудел на 100 кг, доставили в одну из московских клиник после сердечного приступа.

Врачи пытались восстановить сердечный ритм у 50-летнего актера, сообщает Mash.

Александр Семчев

Александр Семчев

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Сам актер опровергает информацию о своей госпитализации.

"Нет-нет, все в порядке, ребят. Оставьте меня, пожалуйста, с этим вопросом. Простите, пожалуйста", - сказал актер.

Отметим, чтобы похудеть на 100 кг, артисту понадобился год. Многие поклонники предположили, что мужчина сделал резекцию желудка, но он заявил, что секрет столь разительных перемен во внешности заключается в сбалансированном питании.

Похудевшую на 100 кг звезду "Ликвидации" экстренно госпитализировали

Амур

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда популярного российского сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов. Так, поклонники артиста поддержали его и отметили, что он прекрасно выглядит.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хоть и правильно но толстенький он прикольней
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