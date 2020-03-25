Подруга российской певицы Юлии Началовой рассказала, что у артистки была болезнь, которую она всячески скрывала – псориаз.
В комментарии изданию Собеседник.ru женщина призналась, что за несколько лет до смерти знаменитость стала покрываться красными пятнами, и с каждым годом их становилось все больше.
Юлия Началова
sobesednik.ru
"У Юли был псориаз. Это хроническое неинфекционное заболевание, поражающее в основном кожу. Юля была в панике, она пыталась лечиться, ходила на прием к дерматологам, всеми силами боролась. Ведь это заболевание доставляло ей массу хлопот. Не физическую боль, а именно душевную. Она – молодая женщина, певица. Юля привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была от открытых платьев отказаться, потому как пятна были по всему телу и их невозможно было скрыть", – говорит подруга.
Юлия Началова
starhit.ru
По ее словам, певица даже сидела на специальной диете, однако это не помогло ей побороть заболевание.
"Когда Юля приходила в магазин за покупкой новой одежды, просила продавцов показывать ей наиболее закрытые модели. Но в них тоже чувствовала себя не слишком комфортно. Из-за того, что одежда была закрытой, Юля сильно потела. Пятна начинали чесаться. При этом открыто о своей болезни она старалась не говорить", – вспоминает подруга.
Юлия Началова
showbizzz.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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