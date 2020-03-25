Подруга российской певицы Юлии Началовой рассказала, что у артистки была болезнь, которую она всячески скрывала – псориаз.

В комментарии изданию Собеседник.ru женщина призналась, что за несколько лет до смерти знаменитость стала покрываться красными пятнами, и с каждым годом их становилось все больше.

Юлия Началова sobesednik.ru

"У Юли был псориаз. Это хроническое неинфекционное заболевание, поражающее в основном кожу. Юля была в панике, она пыталась лечиться, ходила на прием к дерматологам, всеми силами боролась. Ведь это заболевание доставляло ей массу хлопот. Не физическую боль, а именно душевную. Она – молодая женщина, певица. Юля привыкла появляться в откровенных нарядах на сцене, но из-за псориаза вынуждена была от открытых платьев отказаться, потому как пятна были по всему телу и их невозможно было скрыть", – говорит подруга.

Юлия Началова starhit.ru

По ее словам, певица даже сидела на специальной диете, однако это не помогло ей побороть заболевание.

"Когда Юля приходила в магазин за покупкой новой одежды, просила продавцов показывать ей наиболее закрытые модели. Но в них тоже чувствовала себя не слишком комфортно. Из-за того, что одежда была закрытой, Юля сильно потела. Пятна начинали чесаться. При этом открыто о своей болезни она старалась не говорить", – вспоминает подруга.

Юлия Началова showbizzz.net

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