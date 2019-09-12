"Подогнали бомбу!" O.Torvald "раздел" красотку из YUKO в новом клипе

Группа O.Torvald выпустила новый клип на песню "Роздягни мене" с участницей группы YUKO – Юлей Юриной.

Видео появилось на YouTube O.Torvald. Клип снимался два дня, а для достижения нужного эффекта были покрашены одежда, музыкальные инструменты, волосы и лица.

"Мы долго не могли определиться с режиссером для этого клипа, ведь хотелось попробовать что-то кардинально отличное от наших привычных образов, а потом я вспомнил о Дельте. У него очень нетипичный взгляд на вещи, и он представитель нового поколения", – сказал фронтмен группы Женя Галич.

"С Дельтой Артуром было интересно и комфортно работать. Новые идеи рождались буквально на съемочной площадке. Однако, один главный вывод для себя я сделала после съемок: больше никогда в жизни не соглашусь лить на себя неоновую краску, если не буду уверена, что она хорошо смывается. Если хорошо поискать, то до сих пор можно найти ее остатки в моих волосах", – объяснила Юрина.

Клип вызвал живую реакцию в сети. В комментариях написали о том, что клип получился жарким, а эксперимент удался. Впрочем, некоторые выразили сожаление, что Галич так и не раздел Юрину до конца.

"Эксперимент удался!", "Подогнали бомбу", "Вы просто нереальные. Жаль что в коментах нельзя передать те чувства, которые вызвал клип", "Прям хорошо, Жека после годового перерыва радует каждый месяц... Так держать. Не зря ждали год", – написали в комментариях.

Отметим, что Галич и Юрина уже представляли эту песню прошлым летом на Atlas Weekend. Тогда их выступление закончилось страстным поцелуем прямо на сцене.

Как ранее писал OBOZREVATEL, после года молчания украинская рок-группа O.TORVALD выпустила два видеоклипа в один день – "Два Нуль Один Вісім" и "Назовні". Они связаны одной сюжетной линией и посвящены очень тяжелому периоду в жизни группы и ее солиста Жени Галича.

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