"Побили и подменили препараты": вокруг Алибасова разгорелся новый скандал

Приятельница отравленного Бари Алибасова Марият Мухина обозвала родственников российского продюсера мошенниками, которые мешают его выздоровлению.

По данным издания "360", она представилась врачом артиста, однако его представитель опроверг эти данные, обвинив женщину в насильственном удержании больного в квартире.

"Бари Алибасов в руках мошенников, которые не делают ему лечение. Вчера я уличила их в том, что они не соблюдают рекомендации, не дают препараты, не делают укол, который назначен институтом Склифосовского. Его начали настраивать на то, что я, которая 10 лет его лечила, что я виновата во всем. Они вчера его побили, не пускали на улицу. В итоге он на меня сегодня набросился, что я это делала. Они провоцируют его обострение, ухудшение состояния, дают не тот препарат. Не дают препарат эндорфинный", – заявила Мухина.

Она добавила, что Алибасову предписан постельный режим. Родственники не дают ему возможности восстановиться и водят "как мишку циркового" по телеканалам.

Бари Алибасов в программе Андрея Малахова скриншот

"Я хочу заявить, что я в таком состоянии не могу осуществлять помощь Бари, дальнейшее все на совести его окружения. Может быть в любой момент и кровоизлияние, обострение язвы, сужение пищевода, потому что ему делается гормональный укол", – предостерегла она.

Тем временем, помощник продюсера Вадим Горожанкин ответил, что Алибасов сам обвинил именно Мухину в своем самочувствии.

"Мухина, которая представлялась его лечащим врачом из НИИ Склифосовского, заявила, что Алибасова насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал наряд полиции, чтобы беспрепятственно выйти из квартиры. Полиции он заявил: "Меня никто не удерживает и не надо тревожить жителей подъезда", — отметил Горжанкин, подчеркнув, что Мухина – не лечащий врач Алибасова.

Бари Алибасов после больницы Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.