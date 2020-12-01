Победительницей конкурса "Мисс Украина Plus Size" стала 29-летняя одесситка: как она выглядит

Юля Ухина
Юля Ухина
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  • Наталья Степановская сумела обойти 23 конкурентки и в следующем году будет представлять Украину на международном конкурсе

  • Во время проведения конкурса участницы всячески доказывали, что бодишейминг – это пережиток прошлого

  • Поощрительные короны достались всем девушкам

Наталья Степановская получила титул 'Мисс Украина Plus Size'

В Киеве выбрали самую красивую обладательницу пышных форм в Украине – "Мисс Plus Size". Ей стала уроженка города Вилково Наталья Степановская, которая ныне проживает в Одессе.

Так, украинской красавице с пышными формами 29 лет, она владелица малого бизнеса. Степановская поделилась впечатлением от победы в конкурсе Top World Plus Size Ukraine 2020 на личной странице в Facebook.

"Это нереально круто… Я думаю, вы заметили по моему довольному лицу. Прекрасная традиция передавать корону из года в год! Но прежде чем передать свою, предстоит еще много чего сделать и успеть за этот год! С вашей поддержкой это реально! Спасибо всем, кто верил в меня!" – написала девушка.

Наталья Степановская получила титул "Мисс Украина Plus Size"
Наталья Степановская получила титул "Мисс Украина Plus Size"

В следующем году Наталья планирует представлять Украину на международном конкурсе, если позволит карантин. Отметим, в соревновании приняли участие 23 девушки. Поощрительные короны достались всем.

Наталья Степановская получила титул "Мисс Украина Plus Size"

Лозунг конкурса звучит как Beauty will save the World – "красота спасет мир". Во время проведения Top World Plus Size Ukraine девушки представляли дефиле в вечерних платьях и в национальных костюмах, участвовали в творческой фотосъемке и всячески доказывали, что бодишейминг (дискриминация человека, основанная на том, как "неправильно" выглядит его тело. – Ред.) – это пережиток прошлого.

Наталья Степановская получила титул "Мисс Украина Plus Size"
Наталья Степановская получила титул "Мисс Украина Plus Size"
Наталья Степановская получила титул "Мисс Украина Plus Size"
Наталья Степановская получила титул "Мисс Украина Plus Size"

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как проходил первый конкурс красоты в СССР, и показал откровенные фото дефиле.

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