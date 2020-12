Победительницей конкурса "Мисс Украина Plus Size" стала 29-летняя одесситка: как она выглядит

В Киеве выбрали самую красивую обладательницу пышных форм в Украине – "Мисс Plus Size". Ей стала уроженка города Вилково Наталья Степановская, которая ныне проживает в Одессе.

Так, украинской красавице с пышными формами 29 лет, она владелица малого бизнеса. Степановская поделилась впечатлением от победы в конкурсе Top World Plus Size Ukraine 2020 на личной странице в Facebook.

"Это нереально круто… Я думаю, вы заметили по моему довольному лицу. Прекрасная традиция передавать корону из года в год! Но прежде чем передать свою, предстоит еще много чего сделать и успеть за этот год! С вашей поддержкой это реально! Спасибо всем, кто верил в меня!" – написала девушка.

В следующем году Наталья планирует представлять Украину на международном конкурсе, если позволит карантин. Отметим, в соревновании приняли участие 23 девушки. Поощрительные короны достались всем.

Лозунг конкурса звучит как Beauty will save the World – "красота спасет мир". Во время проведения Top World Plus Size Ukraine девушки представляли дефиле в вечерних платьях и в национальных костюмах, участвовали в творческой фотосъемке и всячески доказывали, что бодишейминг (дискриминация человека, основанная на том, как "неправильно" выглядит его тело. – Ред.) – это пережиток прошлого.

