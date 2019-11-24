Финалистка "Танців з зірками" Ризатдинова: кто она и как боролась в шоу

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым проиграла в финале шоу "Танцы со звездами".

Кто она такая, почему развелась с депутатом-беглецом Александром Онищенко и какой путь прошла в шоу, расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Танцы со звездами"

По словам Анны, участие в проекте "Танцы со звездами" стало для нее большим событием и позволило начать жизнь с чистого листа. "У меня три момента, которые перевернули мою жизни: это Олимпийские игры, рождение ребенка и Танцы со звездами", – призналась она.

Новости Ризатдинова поделилась соблазнительным видео с модной фотосессии

За время своего участия в шоу Анна Ризатдинова и ее партнер танцовщик Александр Прохоров стали фаворитами проекта – они несколько раз получали наивысшие оценки от судей жюри.

На одном из выступлений не обошлось без неприятностей: после сложного балетного номера в десятом выпуске шоу Анна Ризатдинова потеряла сознание в прямом эфире.

Позже гимнастка рассказала, что эфир и подготовка к нему были очень сложными, ведь ей всего за неделю пришлось встать на пуанты.

А перед вторым эфиром шоу "Танцев со звездами" Анна Ризатдинова получила сложную травму, но несмотря на это все же исполнила танец и "зажгла" паркет шоу. Вместе с Александром Прохоровым Анна Ризатдинова станцевала фристайл и посвятила номер своему кумиру – Мадонне.

instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова: чемпионка мира

Анна Ризатдинова – украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад.

instagram.com/anna_rizatdinova

Анне 26 лет, она родилась в 16 июля 1993 года в Крыму. Карьерой на высоком уровне Ризатдинова начала заниматься около 10 лет назад, и с тех пор за свои достижения успела получить две государственные награды: ордена княгини Ольги ІІ и ІІІ степеней.

instagram.com/anna_rizatdinova

Рост Анны – 173 сантиметра, вес – около 50-ти килограмм.

Развод с Онищенко

Как известно, девушка была замужем за украинским беглым депутатом Александром Онищенко, но недавно развелась с ним. У экс-супругов есть общий ребенок, и, по словам Анны Ризатдиновой, это единственное, что их связывает теперь.

Гимнастка как-то призналась в шоу "Танцы со звездами", что Онищенко запер ее в "золотую клетку", желая, чтобы она стирала и готовила ему дома, в то время как она сама достигла всех своих успехов в спортивной карьере и не хотела останавливаться.

"Мне обидно, что пресса связывает меня с Онищенко. Я всего достигла сама. Я считаю неуместным связывать. Александр – отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готова сидеть дома, гладить, готовить", – сказала она.

instagram.com/anna_rizatdinova

Сам Онищенко позже прокомментировал эти слова гимнастки журналистам: по его словам, "сложно кого-то закрыть, если ты один в доме" и "закрывать попросту некого".

Все подробности о битве звезд в финале шоу читайте в отдельном материале OBOZREVATEL.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!