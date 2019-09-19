Победительница шоу "Холостяк" вышла замуж: что известно

Победительница российского шоу "Холостяк-6" с Егором Кридом Дарья Клюкина вышла замуж.
Об этом она сообщила своим поклонникам на своей странице в Instagram, показав соответствующий снимок (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Ребята, можете меня поздравить. Я вышла замуж", — сказала Дарья в видеообращении, опубликованном в сторис.
Дарья Клюкина вышла замуж за Владимира Чопова
instagram/klyukina_d
Избранником Клюкиной стал топ-менеджер медиахолдинга "Газпром-Медиа" и заместитель гендиректора ТНТ Владимир Чопов. Как стало известно, пара запланировала пышное торжество в Италии на октябрь 2019 года.
Клюкина вышла замуж
instagram/klyukina_d
Победительница "Холостяк-6" вышла замуж
instagram/klyukina_d
Победительница "Холостяка" Дарья Клюкина вышла замуж💍 ⠀ Сегодня бывшая возлюбленная Егора Крида стала женой 39-летнего Владимира Чопова, топ-менеджера медиахолдинга "Газпром-Медиа" и заместителя гендиректора ТНТ. Помимо официальной части бракосочетания влюбленные запланировали пышное торжество в Италии в октябре. #холостяк #дарьяклюкина
Как сообщал OBOZREVATEL, Егор Крид выбрал Дашу на шоу в июле 2018 года. Его родители заметили, что именно ей он больше всего отдает предпочтение. Однако после проекта у них не сложились отношения.
Даша позже начала встречаться с Чоповым. А в феврале 2019 года в день рождения Клюкиной Владимир сделал ей предложение.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал