Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

В сентябре на канале 1+1 должен стартовать очередной сезон популярного шоу "Танцы со звездами". Имена звездных участников, их партнеров и даже жюри пока неизвестны.
Отметим, что 5 сезон "Танців з зірками" закончился победой комика Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменились победители шоу.
Владимир Зеленский
В 2006 году в шоу победил комедийный актер, продюсер и сценарист Владимир Зеленский. Тогда он был основателем и художественным руководителем Студии "Квартал-95".
KP.UA
kinofilms.ua
В 2019 году жизнь Зеленского кардинально изменилась. Теперь он президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины.
Телеканал 24
Лилия Подкопаева
Украинская гимнастка. олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева победила в 2006 году. В паре с Сергеем Костецким в сентябре 2008 года, представила Украину на Танцевальном Евровидении 2008, где они заняли 3 место.
LiveInternet
Сегодня
В 2019 году спортсменка готовится в третий раз стать мамой и редко появляется на публике.
viva.ua
Марчин Мрочек
Польский танцор, певец, актер театра и кино победил в шоу в 2008 году. Вместе с Эдитой Хербусь в этом же году выиграл конкурс "Танцевальное Евровидение — 2008".
Уніан
io.ua
Наталья Могилевская
Украинская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая и продюсер Наталья Могилевская участвовала в шоу дважды: в 2006 году и в 2017 году.
From-UA
Hochu.ua
Победу она получила в 2017.
Hochu.ua
В 2019 году артистка продолжает заниматься танцами и музыкой.
Інформатор
Игорь Ласточкин
Украинский актер, шоумен, телеведущий, юморист, комик, певец и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска" победил в шоу в 2018 году.
NewsOne
1+1
В 2019 году Владимир Зеленский в связи с поступлением на должность Президента Украины покинул команду "Квартал 95" и ему на замену к колективу присоединились Юрий Ткач и Игорь Ласточкин.
Znaj.ua
Напомним, что 5 сезон "Танців з зірками" закончился победой комика Игоря Ласточкина и его партнерши Илоны Гвоздевой, и это вызвало в сети споры. Второе место в этом году досталось скандальной телеведущей Лесе Никитюк, третье — известному "холостяку" Иракли Макацарии, что также стало поводом множественных дискуссий.
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