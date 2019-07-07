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Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

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В сентябре на канале 1+1 должен стартовать очередной сезон популярного шоу "Танцы со звездами". Имена звездных участников, их партнеров и даже жюри пока неизвестны.

Отметим, что 5 сезон "Танців з зірками" закончился победой комика Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменились победители шоу.

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Владимир Зеленский

В 2006 году в шоу победил комедийный актер, продюсер и сценарист Владимир Зеленский. Тогда он был основателем и художественным руководителем Студии "Квартал-95".

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

KP.UA

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

kinofilms.ua

В 2019 году жизнь Зеленского кардинально изменилась. Теперь он президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины.

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

Телеканал 24

Лилия Подкопаева

Украинская гимнастка. олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева победила в 2006 году. В паре с Сергеем Костецким в сентябре 2008 года, представила Украину на Танцевальном Евровидении 2008, где они заняли 3 место.

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

LiveInternet

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

Сегодня

В 2019 году спортсменка готовится в третий раз стать мамой и редко появляется на публике.

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

viva.ua

Марчин Мрочек

Польский танцор, певец, актер театра и кино победил в шоу в 2008 году. Вместе с Эдитой Хербусь в этом же году выиграл конкурс "Танцевальное Евровидение — 2008".

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

Уніан

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

io.ua

Наталья Могилевская

Украинская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая и продюсер Наталья Могилевская участвовала в шоу дважды: в 2006 году и в 2017 году.

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

From-UA

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

Hochu.ua

Победу она получила в 2017.

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

Hochu.ua

В 2019 году артистка продолжает заниматься танцами и музыкой.

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

Інформатор

Игорь Ласточкин

Украинский актер, шоумен, телеведущий, юморист, комик, певец и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска" победил в шоу в 2018 году.

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

NewsOne

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

1+1

В 2019 году Владимир Зеленский в связи с поступлением на должность Президента Украины покинул команду "Квартал 95" и ему на замену к колективу присоединились Юрий Ткач и Игорь Ласточкин.

Победители "Танців з зірками" в Украине: кто они и как выглядят в 2019

Znaj.ua

Напомним, что 5 сезон "Танців з зірками" закончился победой комика Игоря Ласточкина и его партнерши Илоны Гвоздевой, и это вызвало в сети споры. Второе место в этом году досталось скандальной телеведущей Лесе Никитюк, третье — известному "холостяку" Иракли Макацарии, что также стало поводом множественных дискуссий.

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Тема
Танцы со звездами
Персоны
Владимир ЗеленскийЛилия ПодкопаеваНаталья Могилевская
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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