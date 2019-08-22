Победитель украинского "Х-фактор" женился на российской звезде "Универа"

Победитель проекта "Х-Фактор"-9 на телеканале СТБ Владислав Онищенко из группы ZBSband связал себя узами брака c российской актрисой, звездой сериала "Универ. Новая общага" Анастасией Ивановой.
Так, в своих Instagram-сториз влюбленные поделились серией фотографий и видео с торжества (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой
Фото из Instagram
Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой
Фото из Instagram
Отметим, что о грядущей свадьбе Владислав и Анастасия сообщили в начале июня, а уже в этом месяце пара поженилась. Невеста выбрала для торжества два платья, жених также успел сменить за вечер два костюма.
Анастасия Иванова
Фото из Instagram
Друзья поздравляют молодожен
Фото из Instagram
Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой
Фото из Instagram
@nastyavanya @v.onishchenko Пусть летят года, никто никогда не полюбит так, как я тебя. Самые пьяные и красивые, вечно молодые. Пусть летят года, обещаю я, мы с тобою - навсегда... . . . #свадьба #онищенко #nastyavanya #любовь #семья #счастье #нивеста #vonihchenko #heppy #love #world #girls #счастливсегодняиздесь
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