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Победитель украинского "Х-фактор" женился на российской звезде "Универа"

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Победитель проекта "Х-Фактор"-9 на телеканале СТБ Владислав Онищенко из группы ZBSband связал себя узами брака c российской актрисой, звездой сериала "Универ. Новая общага" Анастасией Ивановой.

Так, в своих Instagram-сториз влюбленные поделились серией фотографий и видео с торжества (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Победитель украинского "Х-фактор" женился на российской звезде "Универа"

Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой

Фото из Instagram

Победитель украинского "Х-фактор" женился на российской звезде "Универа"

Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой

Фото из Instagram

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Отметим, что о грядущей свадьбе Владислав и Анастасия сообщили в начале июня, а уже в этом месяце пара поженилась. Невеста выбрала для торжества два платья, жених также успел сменить за вечер два костюма.

Победитель украинского "Х-фактор" женился на российской звезде "Универа"

Анастасия Иванова

Фото из Instagram

Победитель украинского "Х-фактор" женился на российской звезде "Универа"

Друзья поздравляют молодожен

Фото из Instagram

Победитель украинского "Х-фактор" женился на российской звезде "Универа"

Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самый популярный видеоблогер в мире Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, женился на итальянке Марции Бизоньин.

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Тема
Х-Фактор Украина
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