Победитель украинского "Х-фактор" женился на российской звезде "Универа"

Победитель проекта "Х-Фактор"-9 на телеканале СТБ Владислав Онищенко из группы ZBSband связал себя узами брака c российской актрисой, звездой сериала "Универ. Новая общага" Анастасией Ивановой.

Так, в своих Instagram-сториз влюбленные поделились серией фотографий и видео с торжества (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой Фото из Instagram

Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой Фото из Instagram

Отметим, что о грядущей свадьбе Владислав и Анастасия сообщили в начале июня, а уже в этом месяце пара поженилась. Невеста выбрала для торжества два платья, жених также успел сменить за вечер два костюма.

Анастасия Иванова Фото из Instagram

Друзья поздравляют молодожен Фото из Instagram

Свадьба Владислава Онищенко и Анастасии Ивановой Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самый популярный видеоблогер в мире Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, женился на итальянке Марции Бизоньин.

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