По стопам Ротару: вокруг еще одной артистки разгорелся скандал из-за концертов в России

Вокруг российской певицы Ирины Аллегровой разгорелся громкий скандал из-за неожиданной отмены ее концерта в Мурманске, о которой не предупредили поклонников.

По данным издания "Газета", концертный директор артистки Хизри Байтазиев заявил, что мероприятие сорвалось из-за отсутствия отопления в Ледовом дворце, однако власти опровергли информацию.

Вокруг Аллегровой разгорелся скандал следом за Ротару

"Мы отменили концерт по очень простой причине – потому что там, во дворце спорта, холодно, не отапливается, и народ туда не ходит, вот и все", – сказал Байтазиев.

Аллегрова угодила в скандал из-за отмены концертов instagram/irinaallegrovaofficial

Почему не предупредили зрителей, он так и не ответил. Тем временем, в пресс-службе правительства региона сказали, что средняя температура в Ледовом дворце спорта Мурманска составляет 10-15 градусов тепла, а во время мероприятий стабильно поднимается до 20 градусов.

Журналистам портала "Teleprogramma.pro" концертный директор Байтазиев тоже ответил не самым корректным образом.

"Вам больше заняться нечем?!" — крикнул он в трубку, после чего "вовсе послал по тому адресу, который всем известен".

Скандал на этом не закончился. Многие зрители жаловались на трудности с возвратом денег из онлайн-кассы билетного партнера артистки.

Ирина Аллегрова - скандал с отменой концертов instagram/irinaallegrova

"Даже за билеты деньги вернуть проблематично. Интернет-касса глумится, выставляя невыполнимые требования, лишь бы не возвращать деньги. Пришлось связываться со своим банком, просить об отмене транзакции", – рассказал поклонник Аллегровой.

Тем временем, сотрудница интернет-кассы ответила журналисту "Газеты", что деньги были все возвращены. В СМИ предположили, что концерт Аллегровой был отменен из-за цены за проход на мероприятие, которая достигала семи тысячи рублей, потому покупательная способность поклонников певицы уменьшилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандал с концертами в РФ возник вокруг Софии Ротару. В 2018 году она отказалась от участия в "Песня года" из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии, а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы. Целый список артистов встал на защиту певицы.

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