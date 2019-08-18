"Пластика делает чудеса": 65-летняя Успенская взбудоражила сеть пошлым фото

65-летняя российская звезда шансона, певица Любовь Успенская взбудоражила сеть откровенным фото, на котором позировала в купальнике.
Так, в сети отметили, что артистке не следует публиковать на своей странице в Instagram подобные снимки.
"Я вот думаю,чем старше женщина, тем она все больше обнажается, а зачем?Фото в купальниках хороши лет в 20", "Не обязательно в таком виде выставляться на показ,уже не девочка", "Липосакция и пластика делает чудеса", - пишут в сети.
Девочки, никогда не забывайте, что каждая из вас - индивидуальна и уникальна. Любите себя и тогда вас будут любить окружающие. Не теряйте веры в себя, в свою красоту! ⠀ Очень красивая женщина, издали сразу видна! Очень красивая женщина, долго не будет одна❤️ ⠀ #успенская #beauty #hit #top #топ #красиво
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Успенская посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.
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