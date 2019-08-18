"Пластика делает чудеса": 65-летняя Успенская взбудоражила сеть пошлым фото

65-летняя российская звезда шансона, певица Любовь Успенская взбудоражила сеть откровенным фото, на котором позировала в купальнике.

Так, в сети отметили, что артистке не следует публиковать на своей странице в Instagram подобные снимки.

"Я вот думаю,чем старше женщина, тем она все больше обнажается, а зачем?Фото в купальниках хороши лет в 20", "Не обязательно в таком виде выставляться на показ,уже не девочка", "Липосакция и пластика делает чудеса", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Успенская посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.

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