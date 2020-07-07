Певица TAYANNA полностью разделась для откровенной фотосессии

Украинская певица Татьяна Решетняк (TAYANNA), снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

Соответствующие снимки были опубликованы на сайте издания. На первых двух фото Решетняк позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела руками и цветком.

TAYANNA снялась полностью голой (фото – xxl.ua)

TAYANNA снялась полностью голой (фото – xxl.ua)

Певица позировала перед камерой и в шелковой блузе, под которую она также не надела белье.

TAYANNA разделась для мужского глянца (фото – xxl.ua)

"Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нам, женщинам, подвластно проецировать красоту вокруг. Нежностью менять мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свой мир", – прокомментировала фотосессию Решетняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Решетняк (TAYANNA) рассказала, как ее экс-возлюбленный Егор Глеб закрутил роман с певицей Ани Лорак.