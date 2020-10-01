Певец Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в Грузии

Артист Вахтанг Кикабидзе возглавил список партии "Единое национальное движение", учредителем которой является экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Центральная избирательная комиссия 1 октября завершила регистрацию субъектов парламентских выборов, которые состоятся 31 октября. Одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава сообщила, что первым номером в партийном списке назван 82-летний Кикабидзе, пишет Интерфакс.

"Это наш общий выбор, поскольку Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", – отметила Бокучава.

Отметим, ранее певец не проявлял политической партийной активности. В 2008 году Кикабидзе отказался выступать в России. Недавно певец заявил, что время президентства Владимира Путина в России уже прошло. Он обвинил политика в том, что тот "играет в завоевателя", чего делать нельзя.

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