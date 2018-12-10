''Петуха не хватает'': Лободу высмеяли за странный наряд

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть новым фото. На снимке певица одета в концертный костюм, который многим не пришелся по вкусу.

Кроме того, некоторые пользователи сети отметили, что подобный наряд они уже видели у американской певицы Beyonce. Фото Лобода разместила на свое странице в Instagram.

instagram.com/lobodaofficial

Фолловеры певицы отметили, что ее наряд выглядит странно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из московских клубов состоялся закрытый концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Светлана Лобода в окружении охраны также приехала на мероприятие. Журналистам удалось увидеть, что она появилась на пороге клуба вместе с дочерью Евой.