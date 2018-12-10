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''Петуха не хватает'': Лободу высмеяли за странный наряд

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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть новым фото. На снимке певица одета в концертный костюм, который многим не пришелся по вкусу.

Кроме того, некоторые пользователи сети отметили, что подобный наряд они уже видели у американской певицы Beyonce. Фото Лобода разместила на свое странице в Instagram.

''Петуха не хватает'': Лободу высмеяли за странный наряд

instagram.com/lobodaofficial

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Фолловеры певицы отметили, что ее наряд выглядит странно.

''Петуха не хватает'': Лободу высмеяли за странный наряд
''Петуха не хватает'': Лободу высмеяли за странный наряд
''Петуха не хватает'': Лободу высмеяли за странный наряд
''Петуха не хватает'': Лободу высмеяли за странный наряд

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из московских клубов состоялся закрытый концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Светлана Лобода в окружении охраны также приехала на мероприятие. Журналистам удалось увидеть, что она появилась на пороге клуба вместе с дочерью Евой.

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