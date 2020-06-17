Петросян рассказал о скандале на похоронах юмориста Трушкина: что произошло

Российский юморист Евгений Петросян рассказал о скандале на похоронах своего коллеги, артиста Анатолия Трушкина.

Так, ранее СМИ сообщали, что во время траурной церемонии неизвестный мужчина познакомился с главой ритуальной службы и представился личным помощником Петросяна. Позже выяснилось, что мужчина украл у него кошелек с 500 тыс. рублей. Сам Петросян отметил, что это была провокация, пишет "Комсомольская правда".

"Не понимаю, о чем вы говорите. Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека", – заявил 74-летний артист.

Комсомольская правда

На траурном мероприятии из-за пандемии присутствовало небольшое количество людей, среди которых были замечены Юрий Лоза, Симон Осиашвили, Никас Сафронов с сыном Лукой Затравкиным. Затравкин первым и рассказал о случае воровства.

"В девять утра к храму, где проходило прощание, приехал директор ритуального агентства. Он отнесся к событию очень ответственно, потому что хоронили известного человека, и была угроза большого скопления людей, что опасно в коронавирусные времена. Он приехал сам, чтобы лично проконтролировать, на джипе "Тойота". Тут к нему подошел некий мужчина, назвался Николаем. Меня, говорит, прислал Евгений Петросян. "А зачем?". "Помогать, поделать что-нибудь, быть полезным". Они пошли в церковную лавку, купили свечи, потом этот Николай помогал устанавливать гроб во время отпевания. Он никому не показался подозрительным", – поделился Лука.

По словам сына Сафронова, злоумышленник сначала оказывал помощь в организации, а потом, когда все присутствующие прощались с покойным Трушкиным, он вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил борсетку с крупной суммой денег и сбежал.

Комсомольская правда

Пропажу заметили быстро, отметил Затравкин. На место происшествия прибыла полиция, но задержать преступника по горячим следам не удалось. Известно, что молодой человек был в маске, из-за чего его лицо практически никто не видел.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский писатель-сатирик, сценарист и юморист Анатолий Трушкин умер 10 июня. Ему было 78 лет. Ранее у Трушкина был диагностирован коронавирус, который протекал в тяжелой форме.