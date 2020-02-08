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9 февраля • обновлено в 03:03
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"Песня про матку": участница Нацотбора на Евровидение испугала сеть выступлением с шаманом

4.4т
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Участница Нацотбора на Евровидение-2020 Катя Чили смутила сеть "космическим" выступлением.

Видео ее выступления появилось на YouTube. Cначала певица стояла молча больше 40 секунд, а потом издала громкий вопль. После этого она начала издавать странные звуки, которые даже судьи не идентифицировали как песню.

После ее выступления, ведущий Сергей Притула задал певице вопрос: "Перед своим выступлением вы написали, что название песни — "Пич" и на уровне человеческого тела — это матка. Та самая матка?"

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На этот вопрос Катя Чили лишь кивнула. "Ну что ж, никогда бы не подумал, что скажу об этом в эфире сразу двух общенациональных каналов, но...давайте поговорим про матку!", — заявил Притула.

"Песня про матку": участница Нацотбора на Евровидение испугала сеть выступлением с шаманом
"Песня про матку": участница Нацотбора на Евровидение испугала сеть выступлением с шаманом

Зрители остались не совсем довольны выступлением певицы. "Это просто отвал матки", "Трэш", "Устарело", "Спасибо, без ушей остался", — написали в комментариях под видео.

Часть слушателей все же оценили ее пение: "Это было удивительно", "Шедевр", "Бомба! Будто в свою юность бурную вернулась", — похвалили ее зрители.

"Песня про матку": участница Нацотбора на Евровидение испугала сеть выступлением с шаманом
"Песня про матку": участница Нацотбора на Евровидение испугала сеть выступлением с шаманом

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Автор
Юрко Медянык
Тема
Евровидение-2020
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Комментарии на сайте не модерированы
Шпакова Светлана
Шпакова Светлана
Обычно.
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Катя Чілі завжди нова, завжди свіжа. Їй є що сказати. Хай, навіть, не всі це розуміють.
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