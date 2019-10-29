"Родной отец повесился": первый муж Заворотнюк рассказал о злом роке ее семьи

Первый муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Олаф Шварцкопф отрицает то, что семья артистки пиариться и зарабатывает на ее болезни.
Так, по словам мужчины, мама Насти очень многое пережила. Поэтому для нее тема спекуляции на здоровье близких — табу, пишет "Собеседник".
Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф
"Мама Насти многое пережила. Ее родной отец повесился, ее муж, отец Насти, Юрий Заворотнюк, рано умер, год назад не стало ее сына Славы, ему было 52 года. В общем, эта семья через многое прошла, чтобы на таком пиариться. Я искренне желаю, чтоб Настя поправилась, продолжала жить, воспитывать дочь..." — сказал Олаф.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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