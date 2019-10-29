"Родной отец повесился": первый муж Заворотнюк рассказал о злом роке ее семьи

Первый муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Олаф Шварцкопф отрицает то, что семья артистки пиариться и зарабатывает на ее болезни.

Так, по словам мужчины, мама Насти очень многое пережила. Поэтому для нее тема спекуляции на здоровье близких — табу, пишет "Собеседник".

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф

Новости Болеющая Заворотнюк потратила миллионы на подарок маме

"Мама Насти многое пережила. Ее родной отец повесился, ее муж, отец Насти, Юрий Заворотнюк, рано умер, год назад не стало ее сына Славы, ему было 52 года. В общем, эта семья через многое прошла, чтобы на таком пиариться. Я искренне желаю, чтоб Настя поправилась, продолжала жить, воспитывать дочь..." — сказал Олаф.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!