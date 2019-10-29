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29 октября • обновлено в 14:10
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"Родной отец повесился": первый муж Заворотнюк рассказал о злом роке ее семьи

1.5т Читать материал на украинском

Первый муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Олаф Шварцкопф отрицает то, что семья артистки пиариться и зарабатывает на ее болезни.

Так, по словам мужчины, мама Насти очень многое пережила. Поэтому для нее тема спекуляции на здоровье близких — табу, пишет "Собеседник".

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф

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"Мама Насти многое пережила. Ее родной отец повесился, ее муж, отец Насти, Юрий Заворотнюк, рано умер, год назад не стало ее сына Славы, ему было 52 года. В общем, эта семья через многое прошла, чтобы на таком пиариться. Я искренне желаю, чтоб Настя поправилась, продолжала жить, воспитывать дочь..." — сказал Олаф.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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