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3 мая • обновлено в 22:40
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Переболевший коронавирусом Джонсон дал сыну неожиданное имя

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29 апреля у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын. Ребенка назвали в честь врачей, которые спасли жизнь главе британского правительства.

Полное имя новорожденного - Вилфред Лоури Николас. Об этом пишет Sky News.

Переболевший коронавирусом Джонсон дал сыну неожиданное имя

Как отмечается, первую часть имени выбрали в честь деда Джонсона, Лори - деда его невесты Керри Симондс, а Николас - имена двух врачей, Ника Прайса и Ника Харта, которые лечили Джонсона от COVID-19.

"Представляю вам Вилфреда Лоури Николаса Джонсона, родившегося 29 апреля 2020 года в девять часов утра. Имя Вилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", - сообщила Симондс.
Переболевший коронавирусом Джонсон дал сыну неожиданное имя

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
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