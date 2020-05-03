Переболевший коронавирусом Джонсон дал сыну неожиданное имя

29 апреля у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын. Ребенка назвали в честь врачей, которые спасли жизнь главе британского правительства.
Полное имя новорожденного - Вилфред Лоури Николас. Об этом пишет Sky News.
Как отмечается, первую часть имени выбрали в честь деда Джонсона, Лори - деда его невесты Керри Симондс, а Николас - имена двух врачей, Ника Прайса и Ника Харта, которые лечили Джонсона от COVID-19.
"Представляю вам Вилфреда Лоури Николаса Джонсона, родившегося 29 апреля 2020 года в девять часов утра. Имя Вилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", - сообщила Симондс.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения.
Также стало известно, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс также заразилась COVID-19.
5 апреля Джонсона госпитализировали, а вскоре перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья.
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