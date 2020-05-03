Переболевший коронавирусом Джонсон дал сыну неожиданное имя

29 апреля у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, родился сын. Ребенка назвали в честь врачей, которые спасли жизнь главе британского правительства.

Полное имя новорожденного - Вилфред Лоури Николас. Об этом пишет Sky News.

Как отмечается, первую часть имени выбрали в честь деда Джонсона, Лори - деда его невесты Керри Симондс, а Николас - имена двух врачей, Ника Прайса и Ника Харта, которые лечили Джонсона от COVID-19.

"Представляю вам Вилфреда Лоури Николаса Джонсона, родившегося 29 апреля 2020 года в девять часов утра. Имя Вилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", - сообщила Симондс.

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