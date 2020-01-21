Бледный и с тростью: папарацци подловили постаревшего Оззи Осборна

Папарацци подловили фронтмена культовых Black Sabbath, певца Оззи Осборна на прогулке в Западном Голливуде.

Так, 71-летний артист выглядел бледно и перемещался, используя трость. Оззи был замечен один, но потом к нему присоеденилась 67-летняя жена Шарон, сообщает The Sun.

Оззи Осборн Фото: tvc.ru

Оззи Осборн с тростью Фото: thesun.co.uk

Жена Оззи Осборна Шарон

Певец был небрежно одет в синие джинсы, кофту и черное пальто. Свой образ он дополнил лоферами от Gucci и радужными носками.

Оззи Осборн на прогулке в Западном Голливуде Фото: thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец Оззи Осборн угодил в клинику из-за осложнений, вызванных гриппом. Ввиду госпитализации артисту пришлось отменить серию европейских концертов тура No More Tours.

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