"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото

Российская актриса Кристина Асмус поделилась соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру в эффектном купальнике.

Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

На фото Кристина позирует в ярко-красном купальнике на пляже.

"Спасаю себя от банальной подписи к фото", – написала под снимком Асмус.

Примечательно, что многие поклонники, увидев кадр, сравнили Асмус с голливудской секс-бомбой Памелой Андерсон в сериале "Спасатели Малибу".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась, что стала жертвой мошенницы. Актрису обманула бывшая сотрудница.

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