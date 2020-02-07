"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото

Российская актриса Кристина Асмус поделилась соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру в эффектном купальнике.
Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Кристина Асмус
Instagram @asmuskristina
На фото Кристина позирует в ярко-красном купальнике на пляже.
"Спасаю себя от банальной подписи к фото", – написала под снимком Асмус.
Примечательно, что многие поклонники, увидев кадр, сравнили Асмус с голливудской секс-бомбой Памелой Андерсон в сериале "Спасатели Малибу".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась, что стала жертвой мошенницы. Актрису обманула бывшая сотрудница.
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