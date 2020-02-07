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7 февраля • обновлено в 09:51
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"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото

2.2т
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Российская актриса Кристина Асмус поделилась соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру в эффектном купальнике.

Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Instagram @asmuskristina

Новости
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На фото Кристина позирует в ярко-красном купальнике на пляже.

"Спасаю себя от банальной подписи к фото", написала под снимком Асмус.

Примечательно, что многие поклонники, увидев кадр, сравнили Асмус с голливудской секс-бомбой Памелой Андерсон в сериале "Спасатели Малибу".

"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото
"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото
"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото
"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото
"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото
"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото
"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото
"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась, что стала жертвой мошенницы. Актрису обманула бывшая сотрудница.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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