Отправили смертницу: в России пытались устроить теракт на концерте Киркорова

Осенью 2002 года лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев планировал устроить теракт на концерте российского певца Филиппа Киркорова.

Он отправил смертницу Заиру Даудову в Театр эстрады в Москве, которая должна была 23 октября бросить на сцену самодельную гранату, а затем привести в действие пояс шахида, начиненный металлическими шариками, пишет "Lenta".

Филипп Киркоров

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По замыслу Басаева, теракт должен был произойти одновременно с захватом заложников на мюзикле "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке. Таким образом удалось бы разделить силы правоохранительных органов и посеять панику.

Смертницу привез к Театру эстрады боевик Ахъяд Межиев, который должен был дать команду на подрыв по телефону, но работники театра потребовали от смертницы сдать сотовый телефон. При этом они не заметили взрывные устройства, которые та принесла с собой.

Филипп Киркоров

Оставшись без связи с сообщником, Даудова запаниковала и ушла из зала, не осуществив задуманное.

В итоге смертницу задержали лишь спустя пять лет, а о сорвавшемся теракте на концерте Киркорова стало известно лишь в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября 2018 года были задержаны члены махачкалинской ячейки ИГИЛ, которых обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова летом 2017 года.

Один из них, Хидирнеби Казуев лично заявил, что получил заказ от мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. По его мнению, шоумен сделал это из ревности к Пугачевой.

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