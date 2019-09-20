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20 сентября • обновлено в 18:23
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Отказались ото всех: стало известно о кардинальном решении семьи Заворотнюк

3.1т Читать материал на украинском

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают рак головного мозга, отказалась от внешних консультантов по заболеванию.

Такой информацией поделился Telegram-канал Mash, уточнив, что крупные медицинские учреждения предлагали помощь в лечении пациентки.

"Медучреждение, где актриса проходит лечение, разрешает привлекать сторонних врачей. Логично, что несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но в этом случае руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать", – сказано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk

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Уточняется, что родственники организуют лечение своими силами. Сейчас Анастасия находится в терапевтическом отделении. По данным канала, состояние актрисы оценивается как тяжелое.

Отказались ото всех: стало известно о кардинальном решении семьи Заворотнюк

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес болезнь рак сплетни
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