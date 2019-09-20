Отказались ото всех: стало известно о кардинальном решении семьи Заворотнюк

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают рак головного мозга, отказалась от внешних консультантов по заболеванию.
Такой информацией поделился Telegram-канал Mash, уточнив, что крупные медицинские учреждения предлагали помощь в лечении пациентки.
"Медучреждение, где актриса проходит лечение, разрешает привлекать сторонних врачей. Логично, что несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но в этом случае руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать", – сказано в сообщении.
Анастасия Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk
Уточняется, что родственники организуют лечение своими силами. Сейчас Анастасия находится в терапевтическом отделении. По данным канала, состояние актрисы оценивается как тяжелое.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
В ответ на шумиху сооснователь Baza Никита Могутин написал, что Анастасия все это время была в сознании, а другая информация является ложью.
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