Отказались ото всех: стало известно о кардинальном решении семьи Заворотнюк

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают рак головного мозга, отказалась от внешних консультантов по заболеванию.

Такой информацией поделился Telegram-канал Mash, уточнив, что крупные медицинские учреждения предлагали помощь в лечении пациентки.

"Медучреждение, где актриса проходит лечение, разрешает привлекать сторонних врачей. Логично, что несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но в этом случае руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать", – сказано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

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Уточняется, что родственники организуют лечение своими силами. Сейчас Анастасия находится в терапевтическом отделении. По данным канала, состояние актрисы оценивается как тяжелое.

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В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.

В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.

В ответ на шумиху сооснователь Baza Никита Могутин написал, что Анастасия все это время была в сознании, а другая информация является ложью.

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