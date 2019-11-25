От чего умерли Началова и Гурченко: диетолог рассказала, что погубило звезд

Диетолог Марият Мухина рассказала, что могло стать причиной смерти известных российский звезд - певицы Юлии Началовой и актрис Людмилы Гурченко и Натальи Гундаревой.

Так, как передают Nation News, погоня за красивой фигурой стала роковой для популярных артисток.

По словам Мухиной, Началова выбрала неправильную диету для похудения, а Гундарева - пила таблетки для похудения. В обоих случаях это привело к серьезным проблемам со здоровьям.

Юлия Началова Эхо Москвы

"Близкие Натальи Гундаревой рассказывали, что она покупала таблетки для похудения. В итоге актриса довела себя до тромбоза и инсульта, что привело к смерти. Певица Юлия Началова также резко снижала вес на разных интернет-диетах и заработала себе подагру, сахарный диабет. Чем все это закончилось, мы знаем", - считает диетолог.

Наталья Гундарева Телепрограмма

Как говорит диетолог, при распаде жиров у человека образуются токсины, которые вредны для нервных клеток, для почек и печени.

"Похудение — это тяжелый и ответственный процесс. Тут бравада не нужна. Это очень опасно. Все это нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий".

Юлия Началова Собеседник

Мухина связывает неправильное питание и со смертью Гурченко, которая, сломав шейку бедра, уже не смогла встать:

"Она всю жизнь сидела на диете. У нее не хватало кальция в организме. Она слегла и уже не встала. Правильное питание могло продлить ее жизнь. Бесконтрольно худеть очень вредно".

Людмила Гурченко bigmir.net

Людмила Гурченко Красный квадрат

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