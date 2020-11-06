Осужденного Ефремова отправили из СИЗО в колонию. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Люди
4,3 т.
Осужденного Ефремова отправили из СИЗО в колонию. Видео

Осужденного российского актера Михаила Ефремова отправили отбывать наказание из московского СИЗО в колонию общего режима.

Видео этапирования опубликовали в Telegram-канале Life Shot (его можно посмотреть ниже).

На кадре видно, как машина с артистом выезжает из московского СИЗО-5 ("Водник") и направляется в колонию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

РоссияНовости Россиилюдишоу-бизнесшоуМихаил Ефремов