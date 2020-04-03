Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон сочинил нецензурный стих о коронавирусе, в котором призвал зрителей оставаться дома и не нарушать условия карантина. Он его так и назвал "Оставайтесь, б**ть, дома".

71-летний артист зачитал стих в эфире вечернего шоу Джимма Киммела. Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале телеведущего (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Сэмюэл Л. Джексон Скриншот с видео

"Оставайтесь, б**ть, дома, ведь коронавирус распространяется слишком быстро. Не время ходить на работу или просто гулять на улицах. Друзья, мойте чаще руки, не трогайте свое лицо и сидите, б**ть, дома. Сэм чертов Джексон просит вас об этом", – зачитал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский юморист и продюсер Семен Слепаков записал саркастическую песню о коронавирусе.

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