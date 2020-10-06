Остапчук рассказал, как ему удалось побороть коронавирус

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который более двух недель боролся с коронавирусом, признался, что первые пять дней болезни были для него самыми тяжелыми. Однако невеста Кристина Горняк и советы врачей помогли ему выздороветь.

В интервью изданию "Факты" шоумен рассказал, что первые симптомы COVID-19 появились довольно неожиданно. Утром ему резко стало плохо, а после обеда температура тела выросла до 39,6. В больнице у Остапчука диагностировали двустороннюю пневмонию, а на следующий день появился удушливый кашель и слабость.

"Ощущение вкусов и запахов исчезли на второй день. Возобновилось на шестой, но это довольно редкий случай. У моей Кристины (женщина переболела коронавирусом в легкой форме. – Ред.) ощущение запаха и вкуса до сих пор восстанавливаются", – поделился Остапчук.

Врачи, кроме большого количества лекарств, посоветовали телеведущему находиться на свежем воздухе. Поэтому пара ходила гулять на свой балкон. Также Владимир выполнял упражнения для легких – он сидел и надувал шарики.

Остапчук признался, что после перенесенной болезни стал больше уставать, до сих пор у него осталась и повышенная потливость. Но, несмотря на слабость, телеведущий продолжает работать над проэктамм и готовиться к свадьбе с Горняк.

"Я уже вернулся к активному ритму жизни. За время болезни у меня накопилось много дел. Карантин и коронавирус еще раз помогли осознать и утвердиться в том, что нужно жить здесь и сейчас, не откладывая на потом", – отметил Остапчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапчук обвинил создателей программы "Светская жизнь" во лжи, связанной с его детьми и бывшей женой Еленой Войченко.