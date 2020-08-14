Остапчук раскритиковал "Квартал 95" без Зеленского

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что юмористическая студия "Квартал 95" потеряла высокие рейтинги после того, как от них ушел Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в интервью для Youtube-канала ISLND TV. По мнению телеведущего, из-за отсутствия Зеленского "Квартал" мог потерять около 50% рейтинга (видео смотрите ниже).

"Я считаю, что "Квартал" много потерял из-за того, что ушел Зеленский. Есть люди, которые только ходили только на него, и знаю, что теперь они не посещают их концерты", – отметил Остапчук.

По его словам, в студии есть удачные номера, касающиеся бытовых проблем, однако другие идеи есть несколько примитивными. Например, телеведущий назвал интересной тему 8 марта и об отношениях между мужчиной и женщиной в этот день. Однако Остапчуку не понравилось высмеивание плохой дикции бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапчук подарил своей любимой Кристине Горняк автомобиль Range Rover, стоимость которого составляет 1,4 млн гривен. Однако пользователи соцсети раскритиковали его за такой поступок.

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