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25 марта • обновлено в 14:47
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Остапчук и Ризатдинова высказались о конфликте после "Танців з зірками": ей все пофиг

1.4т
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Украинскому телеведущему Владимиру Остапчуку вновь пришлось конкурировать с финалисткой "Танців з зірками" Анной Ризатдиновой.

Так, как сообщает пресс-служба Нового канала, спортсменка стала соперницей шоумена в проекте "СуперИнтуиция".

Владимир Остапчук и Анна Ризатдинова

Владимир Остапчук и Анна Ризатдинова

пресс-служба Нового канала

Перед игрой Анна призналась, что имеет какое-то неприятное внутреннее волнение. И вообще, она бы не очень хотела играть с Вовой. Ведь уверена, что он победит, а ей как чемпионке трудно будет принять поражение. Однако в итоге Остапчук уступил первенство Ризатдиновой, чему был не очень рад.

"Аня это человек с олимпийской закалкой, ей пофиг вообще, ей главное победить. Поэтому и накал был такой", говорил Остапчук.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

пресс-служба Нового канала

Однако за кулисами шоу, когда эмоции немного поутихли, Владимир признался:

"Я был в такой странной и деликатной ситуации. С одной стороны мне хотелось выйти победителем, с другой – абсолютно очаровательная Аня, клевая девчонка, с которой мы подружились на "Танцах со звездами". Поэтому я ни капли не расстроился. Самое главное, что получил офигенные эмоции".

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

пресс-служба Нового канала

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук высказался об отношениях с экс-женой Еленой Войченко после расставания.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Анна Ризатдинова Владимир Остапчук
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
кому карантин а этим бездарям шоу подавай....
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