Украинскому телеведущему Владимиру Остапчуку вновь пришлось конкурировать с финалисткой "Танців з зірками" Анной Ризатдиновой.
Так, как сообщает пресс-служба Нового канала, спортсменка стала соперницей шоумена в проекте "СуперИнтуиция".
Владимир Остапчук и Анна Ризатдинова
пресс-служба Нового канала
Перед игрой Анна призналась, что имеет какое-то неприятное внутреннее волнение. И вообще, она бы не очень хотела играть с Вовой. Ведь уверена, что он победит, а ей как чемпионке трудно будет принять поражение. Однако в итоге Остапчук уступил первенство Ризатдиновой, чему был не очень рад.
"Аня – это человек с олимпийской закалкой, ей пофиг вообще, ей главное – победить. Поэтому и накал был такой", – говорил Остапчук.
Владимир Остапчук
пресс-служба Нового канала
Однако за кулисами шоу, когда эмоции немного поутихли, Владимир признался:
"Я был в такой странной и деликатной ситуации. С одной стороны мне хотелось выйти победителем, с другой – абсолютно очаровательная Аня, клевая девчонка, с которой мы подружились на "Танцах со звездами". Поэтому я ни капли не расстроился. Самое главное, что получил офигенные эмоции".
Владимир Остапчук
пресс-служба Нового канала
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук высказался об отношениях с экс-женой Еленой Войченко после расставания.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!