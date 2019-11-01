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1 ноября • обновлено в 20:33
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"Опять ноги раздвинула": Лобода озадачила сеть внешним видом

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, озадачила поклонников внешним видом.

В частности, артистка обнародовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует с раздвинутыми голыми ногами.

"Начинаем", – кратко анонсировала очередной концерт Лобода под кадром, на котором заметно, что певица устала.

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Многие обратили внимание, что с ее коленом что-то не так. Фаны поддержали ее перед очередным выступлением, пожелав удачи.

начинаем🙈

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Что с коленом", "Взорвите всех и все", "Один вопрос. Почему ноги всегда раздвинуты", "Очень уставший вид", – отреагировали пользователи.

"Опять ноги раздвинула": Лобода озадачила сеть внешним видом
"Опять ноги раздвинула": Лобода озадачила сеть внешним видом
"Опять ноги раздвинула": Лобода озадачила сеть внешним видом

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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