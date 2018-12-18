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Опираясь на трость: Михалков появился на публике после операции

3.1тЧитать материал на украинском

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков, который недавно перенес сложнейшую операцию по замене тазобедренного сустава, впервые за долгое время вышел в свет.

Так, опираясь на трость, он пришел в Крокус Сити-Холл в Москве на юбилей друга, телеведущего Юрия Николаева. Об этом сообщает Комсомольская Правда(чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На светском мероприятии режиссера сопровождала его супруга Татьяна. Также в антракте он встретил в буфете и своего сына режиссера Артема Михалкова.

Опираясь на трость: Михалков появился на публике после операции

Фото: "КП"

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Отмечается, что перекусить Никите Сергеевичу не дали поклонники, которые подходили к нему с просьбой о совместном фото. Впрочем, Михалков никому не отказал и со всеми сфотографировался.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никита Михалков давно и открыто является сторонником политики Кремля и активно поддерживает Владимира Путина. Из-за его высказываний об аннексии Крыма и событиях в Украине режиссер был внесен СБУ в число персон, которым запрещен въезд в нашу страну.

Персона
Никита Михалков
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