''Она сказала ''да'': скандальная ''Мисс Украина'' выходит замуж

Победительница конкурса "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко, которую со скандалом дисквалифицировали, приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Им является украинский бизнесмен Геннадий Курочка. Именно он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Вероника Дидусенко Facebook Вероники Дидусенко

"Она сказала "да"!" — радостно написал мужчина под фото, на котором запечатлена его смеющаяся возлюбленная с кольцом на пальце. Примечательно, что девушка сидит на качели на фоне моря. Судя по геологации в посте, предложение было сделано на курорте в Таиланде.

Вероника Дидусенко Facebook Геннадия Курочки

Геннадий Курочка Facebook Геннадия Курочки

Кроме того, Курочка обновил свой семейный статус в соцсети, написав, что он обручился с Дидусенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушку лишили титула "Мисс Украина 2018" за то, что она скрыла от жюри тот, факт, что уже была замужем и имеет сына. Свой поступок модель так и не смогла внятно объяснить.

Кроме того, Дидусенко оскандалилась словами благодарности российскому писателю Захару Прилепину, который воевал на стороне террористов "ДНР". Напомним, он поддержал ее после того, как девушку дисквалифицировали в конкурсе красоты.