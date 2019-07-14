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"Она пьяная": бывшая невеста Тимати обручилась со звездой "Дома-2"

2.7т Читать материал на украинском

Модель, которая родила российскому рэперу Тимати первенца Алису, Алена Шишкова согласилась на предложение руки и сердца участника скандального шоу "Дом-2" Олега Майами.

Видео предложение руки и сердца на берегу Бискайского залива Олег выложил в Instagram. По его словам, все произошло на съемках шоу "Форт Боярд".

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"Мне хорошо рядом с тобой", - подписал фото Олег

"Мне хорошо рядом с тобой", - подписал фото Олег

Instagram Олега Майями

Однако в сети сомневаются, что обручение было настоящим. Большинство восприняло это как шутку. По мнению пользователей в сети "жених и невеста были недостаточно убедительны", а также проигнорировали крики "Горько!".

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"Умеют отдыхать с юмором все хорошо", "Не совсем корректное видео... девушка пьяна - выставлять такое не порядочно с вашей стороны...", "Даже пьяная не может расслабится и быть живой", - пишут в сети под "предложением".

"Она пьяная": бывшая невеста Тимати обручилась со звездой "Дома-2"
"Она пьяная": бывшая невеста Тимати обручилась со звездой "Дома-2"
"Она пьяная": бывшая невеста Тимати обручилась со звездой "Дома-2"
Пара просто обманывает?

Пара просто обманывает?

Instagram Олега Майями

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До этого пара часто размещала совместные фото в соцсетях, сопровождая снимки романтичными подписями. А после так называемого обручения. Олег опубликовал в соцсети совместные фото з подписью: "Пожелайте нам счастья!".

Будущий муж Шишковой?

Будущий муж Шишковой?

Instagram Олега Майями

Тимати, от которой у Алены есть дочь, недавно объявил, что во второй раз станет отцом. Модель Анастасия Решетова уже совсем скоро родит рэперу второго ребенка, однако ни Решетову, ни Шишкову Тимати под венец не звал.

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BLACK STAR TEAM ⚡️

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшую невесту Тимати застали за страстными поцелуями с Андреем Чадовым.

После расставания с Тимати, которому она родила дочь Алису, Шишкова закрутила роман вратарём московского "Динамо" Антоном Шуниным и отправилась в романтические каникулы в Рим.

В марте 2014 года Алена родила дочь Алису рэперу Тимати. Пара выкладывала совместные фотографии у себя в соцсетях, а в интервью рассказывала, как у них все замечательно, но в 2015 распалась.

Алиса первый год своей жизни провела вместе с бабушкой у океана, пока ее родители, Тимати и Шишкова, работали в Москве.

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Место
Россия Москва
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