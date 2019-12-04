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4 декабря • обновлено в 13:43
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"Он пришел на детскую площадку с оружием": Шепелев рассказал, как отец Фриске хотел убить его

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Популярный российский ведущий Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его.

В интервью журналистке Ксении Собчак Шепелев рассказал, что Владимир Фриске угрожал ему пистолетом. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Он пришел на детскую площадку с оружием": Шепелев рассказал, как отец Фриске хотел убить его

Скриншот из видео

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"Первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке и он пришел на эту площадку с оружием. Он приперся на площадку с пистолетом и если бы не охрана, я не знаю, что было бы дальше. Он угрожал мне. Я не шучу, я клянусь тебе. Между нами встал охранник и увел его в сторону. Что было бы, если бы охраны между нами не было - я не знаю", - заявил Шепелев.
"Он пришел на детскую площадку с оружием": Шепелев рассказал, как отец Фриске хотел убить его

Скриншот из видео

Он добавил, что отец Жанны Фриске говорил, что убьет его.

"Через несколько месяцев мы с Платоном возвращаемся в квартиру, в которой мы жили. Нас поджидают пять кавказцев. Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, как я потом узнал. Что они хотели - я не знаю. Но на глазах у меня и моего ребенка моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И все это происходит, когда я держу своего ребенка на руках, которому тогда было два года", - добавил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась книга откровений о последних днях Фриске. В ней повествование ведется от первого лица — звезды, которая узнала, что у нее рак.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Дмитрий Шепелев Жанна Фриске Владимир Фриске Ксения Собчак
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Шепелев,ты,дерьмо!И жалко,что он(отец )не пристрелил тебе яйцо!
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