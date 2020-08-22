22 августа свой день рождения отмечает легенда украинского кино, телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская. Ей исполнилось 54 года.

Сумская с начала своей карьеры и по сей день является одной из самых узнаваемых и красивейших украинских артисток, а также считается отечественной иконой стиля. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядела звезда в на заре карьеры и чем занималась до того, как стала известной.

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Ольга Сумская родилась в 1966 году во Львове. Она – младшая дочь прославленных украинских актеров Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны Сумских, всю свою жизнь посвятивших театральной сцене.

Все свое детство Ольга, вместе со старшей сестрой Натальей Сумской (украинская телеведущая и актриса. – Ред.) провели за кулисами, что помогло им определиться с выбором профессии.

Сумская в молодости 24СМИ

В школе Ольга Сумскаяя была "хорошисткой", ей с трудом давались точные науки, но по гуманитарным предметам она получала одни пятерки. До шестнадцати лет она считала себя длинной и нескладной "дылдой" в больших роговых очках и комплексовала из-за внешности.

Ольга Сумская в юности 24СМИ

Поступив в Киевский театральный институт и уделя много времени актерскому мастерству, Сумская сумела ощутить всю силу своих красоты и обаяния.

"Где-то лет до 16 я действительно была гадким утенком. Огромные очки, высоченная, выше всех в классе, сгорбленная всегда. Я не знала о себе ничего. Только потом, когда я поступила в театральный, педагоги открыли мне глаза, как говорится", откровенничала Ольга в одном из интервью.

Ольга Сумская в молодости Узнай все

На первом курсе Ольгу пригласили сыграть в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983 год), а на втором – приняли в труппу театра имени Леси Украинки. Практически сразу после окончания института Ольга уже стала ведущей актрисой театра, сыграв практически все ключевые роли репертуара, и параллельно снималась в кино.

Ольга Сумская в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1983 год 24СМИ

Судьбоносной для карьеры Сумской стала роль украинки Роксоланы, попавшей в плен к турецкому султану. Именно она принесла в свое время Ольге Сумской небывалую славу, популярность и признание.

Сумская в сериале "Роксолана" Скриншот видео

Не смотря на то, что актриса празднует свое 56-летие, выглядит она значительно моложе своего возраста. Секрет ее красоты Ольги Сумской не только в идеальных чертах лица и стройной фигуре, но и в умении правильно ухаживать за собой. Звезда в свое время даже издала книгу на эту тему. Из множества рецептов и советов, которые сохранились еще от бабушки и прабабушки, Ольга составила настоящую энциклопедию для женщин. Главные из ее советов просты – актриса советует смывать косметику маслами, не забывать о масках для лица и устраивать для лица контрастный душ. Также она придерживается раздельного питания и много двигается.

Ольга Сумская Viva

"Завтрак – каша, бутерброд с козьим сыром или творог. Сосиски, тосты, жирная яичница и другая тяжелая пища – это то, что никогда не будет моим завтраком. Что касается философии питания, я вывела свое правило: "Лучше есть все, что двигается и растет, но не есть то, что упаковано". Раньше, если я видела вкусный шоколад, у меня была дрожь по телу от предвкушения: я съедала пол плитки, запивала капучино – и вот оно, счастье! Сегодня мне сложно вспомнить, когда я последний раз ела шоколадные батончики и конфеты", – рассказывала звезда кино.

Сумская в роли Роксоланы Сериал "Роксолана" (скриншот)

Также, Ольга призналась, что даже при таком плотном графике гастролей и мероприятий она никогда не позволяет себе нарушать строгий план питания.

Ольга Сумская с дочерью Узнай все

Молодая Сумская Instagram Ольги Сумской

Недавно Сумская поделилась фото в социальных сетях, на которых запечатлена с густыми рыжими кудрями длиной до плеч. Снимки произвели настоящий фурор среди поклонников.

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Сумская с мужем Виталием Борисюком Instagram Ольги Сумской

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Ольге Сумской – 54: как выглядела в молодости украинская легенда кино Instagram Ольги Сумской

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Сумская показала, как отмечает день рождение. Она решила провести этот день с мужем Виталием Борисюком на Красном море в Египте. Именинница без макияжа записала ролик, на котором призналась, что о таком праздновании можно только мечтать

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